Riccardo Muti dirigiert das Neujahrskonzert 2018

Die Wiener Philharmoniker gaben bereits den Dirigenten des nächsten Neujahrskonzertes bekannt. Es handelt sich um Riccardo Muti. Der Italiener, 1941 in Neapel geboren, dirigierte das Neujahrskonzert bereits in den Jahren 1993, 1997, 2000 und 2004.

Bilder vom Neujahrskonzert 2017