Rett moderiert Ballett-Film

"Ballett ist die Verbindung zweier Extreme: Große Anstrengung, die nach Leichtigkeit aussieht." Barbara Rett begeistert sich für den Film, so wie sie sich für alles begeistert, was sie tut. Der Umkehrschluss – sie tut nur, was sie begeistert – darf gezogen werden. "Wenn ich zu etwas nicht stehen kann, dann mach ich es nicht." Für ORF IIImoderiert Rett "KulturWerk", "Kultur im Gespräch" und die Opernproduktionen am Sonntag. Bei "Erlebnis Bühne" soll Oper nicht nur "abgespult" werden. Rett – sie ist auch Kuratorin des Abends – zeigt Porträts, weitere Konzerte und weiterführende Infos. "Es soll Sinn ergeben".

So wie jetzt: "Wir wollten überprüfen, ob der Jahrhundertring von Patrice Chéreau so großartig ist, wie er 1976 empfunden wurde. " Ergebnis: "Es ist überwältigend". Etwas anderes hätte man sich von Barbara Rett auch nicht erwartet.