Retrospektive im Filmmuseum: Mit dem Hintern einen Kuchen backen

Breillat engagierte in „Romance“ unter anderem Pornostar Rocco Siffredi, der die explizite Rolle eines der Liebhaber übernimmt, und zeigt unsimulierten, quasi dokumentarischen Sex. Damit wurde sie zu einer Vorreiterin einer Welle von „tabubrechenden“ Arthouse-Filmen.

Marco Ferreri stellte in seinen Filmen immer die Geschlechterverhältnisse und die Krise von Männlichkeit in einem bröckelnden Patriarchat in den Mittelpunkt. Nicht weniger radikal unterläuft Breillat mit ihren Arbeiten gängige Gender-Vorstellungen, gerade in Hinblick auf Weiblichkeit, Sex, Lust und Gewalt: Sie habe einen Film machen wollen, der „brennt wie Eis“, sagte Breillat über „Romance“.

Am 17. und 18. Jänner wird sie zu Gast im Filmmuseum sein.