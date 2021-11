Adolf Wohlbrück: Der „berühmteste Frauenkenner“ zwischen Wien und London

Als überzeugter Nazigegner und Sohn einer jüdischen Mutter, der auch aus seinem Schwulsein keinen Hehl machte, emigrierte Wohlbrück 1937 nach London und benannte sich in Anton Walbrook um. Dort startete er eine internationale Karriere, was in jener Zeit nur wenigen emigrierten Schauspielern gelang.

In dem britischen Psychothriller „Gaslight“ (1940) übernahm Walbrook die für ihn ungewöhnliche Rolle eines niederträchtigen Mörders. Gewieft manipuliert er seine Ehefrau, um sie nach und nach in den Wahnsinn zu treiben und anschließend in die Irrenanstalt einweisen zu können. Weiters profilierte er sich in britischen Vorzeigefilmen wie Michael Powell & Emeric Pressburgers „Die roten Schuhe“ (1948) oder spielte in Max Ophüls’ charismatischer Schnitzler-Verfilmung „La Ronde“ (1950) den feinsinnigen Spielleiter.

Anton Walbrook starb 1967 am Starnberger See.

Werkschau im Filmarchiv

bis 1. Dezember. Publikation: „Wohlbrück & Walbrook“ im Synema-Verlag.