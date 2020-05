Retro-Held mit Riesen-Pratzen

Diese Einschränkungen waren zugleich auch ein Vorteil – denn die Spieledesigner mussten mit fantastischer Originalität aus wenig viel machen. So gab es den „Hobbit“ ebenso als Spiel wie ganze simulierte Städte und Zivilisationen. Dass hier künstlerisches Schaffen entstand, hat mittlerweile auch die Kunstwelt entdeckt: Das Museum of Modern Art in New York hat jetzt begonnen, Computerspiele als exemplarisches Beispiel für herausragendes Design in die Sammlung aufzunehmen.

Inzwischen sind Games längst wesentlicher Teil der Popkultur geworden – und lassen Film oder Pop zumindest finanziell oftmals weit hinter sich. Alle (!) Hollywood-Filme zusammen erzielten in den US-Kinos zu Thanksgiving (Mittwoch bis Sonntag) 290 Millionen Dollar. Die neue Folge der Game-Serie „Call Of Duty“ hingegen nahm (weltweit) 500 Millionen ein – in

nur 24 Stunden.

Georg Leyrer