René Magritte: Mörder, Maler, Pinguin

Es ist auch unmöglich, nach den ersten Räumen - hier hängen die mit verhüllten Gesichtern küssenden "Liebenden" (1928) oder das Bild "Der geheime Spieler" (1927) mit seinem düsteren Wald aus gedrechselten Säulen - an der Innovationsgabe des 1898 geborenen Belgiers zu zweifeln. In der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre explodierte Magrittes Kreativität, viele seiner bekannten Bildmotive entstanden zu jener Zeit.

Der Albertina-Schau gelingt es, eine grob chronologische Hängung mit einer Abfolge von Magrittes Motiven und Methoden zu kombinieren. Absurde Konstellationen, Wort-Bild-Kombinationen oder "Gemalte Collagen" sind Überthemen der einzelnen Räume, ein Pfeiler im Saal wurde geschickt als Theorie-Informationszentrum genutzt: Neben einer englischsprachigen Version des berühmten Bildes "Der Verrat der Bilder" von 1935 ("This Is Not A Pipe") hängt hier ein Entwurf des Essays "Les mots et les images" (1929), in dem Magritte über das Verhältnis von Wort und Bild philosophierte.

Der Aspekt, der an Magrittes Werk am meisten nervt - das Selbstzitat, das er durchaus mit kommerziellen Motiven praktizierte - ist in der Schau auf ein Minimum reduziert. Wo das Instrumentarium des Malers zur Genüge

ausgebreitet scheint, wechselt die Schau zu einem Block über Magrittes Arbeit als Werbegrafiker - einem Job, den er nie ganz aufgab.