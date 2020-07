Renaud Capuçon geigt im Musikverein

Am Donnerstag, spielt der französische Geiger im Wiener Musikverein. Gemeinsam mit seinem Bruder Gautier am Cello, Gérard Caussé an der Viola und Michel Dalberto am Klavier widmet sich Capuçon Werken von Brahms und Fauré. "Solche Abende sind aufgrund ihrer musikalischen Intimität besonders wertvoll" sagt der Virtuose. Und weiter: "Ich bin den letzten Jahren reifer geworden, sehe viele Dinge in der Musik jetzt anders", meint Capuçon, der schon als Jugendlicher von Erfolg zu Erfolg eilte.