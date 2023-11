Reinhardt-Seminar: "Wesentliche Vorwürfe" gegen Maria Happel "nicht bestätigt"

Nachdem im Mai Studierende des Max-Reinhardt-Seminars in einem Offenen Brief Vorwürfe gegen die damalige Institutsleiterin Maria Happel erhoben hatten, war diese im Juni von ihrem Posten zurückgetreten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die zuständige mdw-Rektorin Ulrike Sych bereits ein Expertenteam zur Klärung der Causa eingesetzt. Dessen gut 100 Seiten umfassender Bericht liegt nun intern vor - und entlastet laut einer mdw-Aussendung Happel in weiten Teilen.

