Reichenau: "Ungeduld" die die Seele berührt

So folgt man dem Treiben in einer kleinen ungarischen Garnisonsstadt knapp vor dem Ersten Weltkrieg. Man erlebt, wie der junge Leutnant Anton Hofmiller mehr und mehr in den Bann der reichen Familie Kekesfalva gerät, wie er (aus Mitleid mit der an den Rollstuhl gefesselten Tochter Edith) zum sprichwörtlichen Kaninchen vor der Schlange mutiert, das einen emotionalen Totentanz auslöst. Edith will nämlich mehr. Nicht Mitleid, sondern Liebe. Zu spät erkennt dies der Leutnant, zu spät will er sich Ediths Wünschen fügen. Diese begeht Selbstmord, der Erste Weltkrieg bricht aus, und der Leutnant wird zum mit Schuld beladenen Helden.

So will es Stefan Zweig, so zeigt es Regisseur Michael Gampe in seiner sehr schön gearbeiteten, konzisen Inszenierung; Peter Loidolt schuf im Theater den bereits Nestroy-erprobten Bühnenrahmen. Schön die Kostüme ( Erika Navas) sowie die passenden Kompositionen von Kyrre Kvam.