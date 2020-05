Reichenau: Familie, Spionage und Kavalier

Der erfolgreiche Auftakt mit Schnitzlers "Fräulein Else" ist geschafft; jetzt geht es bei den Festspielen Reichenau Schlag auf Schlag.

Schon am Mittwoch geht im Theater Reichenau der Vorhang für Anton Tschechows "Drei Schwestern" auf. Regie führt Maria Happel, die selbst mitspielt. Auch die übrige Besetzung mit u. a. Petra Morzé, Regina Fritsch, Stefanie Dvorak, Dorothee Hartinger, André Pohl und Peter Matic kann sich mehr als sehen lassen. Dem Vernehmen nach will Regisseurin Happel auch Tschechows komische Seiten zeigen.