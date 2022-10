Regisseur Ulrich Seidl: "Wir haben durchgehend für das Kindeswohl gesorgt"

Aber "Dreharbeiten sind auch Leben. Menschen agieren miteinander als diejenigen, die sie sind. Da kann passieren, dass man kurz beleidigt, ängstlich oder auch traurig ist. Oft ist es ja auch das Gegenteil: Freude und Spaß", so Seidl. "Natürlich macht man auch selbst Fehler, verabsäumt dies und das", sagt der Regisseur. "Aber so ist das in jeder Filmproduktion. Kein Filmdreh ist fehlerfrei." Aber "wir haben durchgehend für das Kindeswohl gesorgt, die Drehzeiten niemals überschritten. Es war, das weiß ich, ein wirklich toller Sommer für diese Kinder."

Beim Dreh wurde ein Kind von einem angeblich Betrunkenen ein Schnapsglas aufgedrängt, das Kind weinte. Auf die "profil"-Frage, dass es "etwas anderes" sei, "ob ein möglicherweise Angetrunkener vor Ihrer Kamera auf einen Erwachsenen trifft – oder auf ein Kind", antwortete Seidl mit: "Wieso denn?" Die Kinder "werden ja geschützt. Von mir. Ich würde einen unkontrollierbar Betrunkenen niemals auf ein Kind loslassen. Unter solchen Umständen würde ich nicht mit ihm drehen."

Zum Unfall meinte er: Hauptdarsteller Georg Friedrich sei "mit dem Auto, übrigens ohne Kinder drin, an einem Betonstöpsel angestreift, in dem eine Teppichklopfstange steckte. Das ist ein Autounfall?", so Seidl.