Regisseur Konwitschny: "Die Zukunft kann das am Theater nicht sein“

Und auf so eine Verbindung setzt Konwitschny naturgemäß auch bei „Thaïs“. „Ich bin kein Freund des kurzen Wohlgefallens, das ist letztlich nicht lebendig.“ Jedoch wie erzählt der vielfach prämierte Künstler diese Geschichte rund um die schöne Kurtisane Thaïs, die der einstige Lebemann und nunmehrige Asket Athanaël zu Gott bekehren will? Immerhin löst dieses Unterfangen in Athanaël bald sexuelle Gelüste und wohl auch Liebe aus, wohingegen Thaïs auf ihrem Weg zu Gott letztlich in der Wüste stirbt.

Konwitschny: „Wir machen da ganz schön Dampf, da ist sehr viel los. Wir haben uns früh für die zweite Fassung aus dem Jahr 1898 entschieden, ohne die Ballette und mit einer pausenlosen Spieldauer von nur einer Stunde und 45 Minuten.“

Peter Konwitschny weiter: Inhaltlich hat mich vor allem die Wechselbeziehung zwischen Liebe und Tod interessiert – die gehören ja oft zusammen. Und dann natürlich die Frage: Wofür steht die Wüste heute? Bei uns sind das Geldscheine, mit denen Nicias, der aktuelle Liebhaber von Thaïs, und seine Gefolgschaft um sich werfen. Das ist doch auch unsere heutige emotionale Wüste. Das ist eines der größten Probleme unserer Zivilisation. Es wird in dieser Gesellschaft auch einen Catwalk geben, der den männlichen Blick auf die Frau symbolisiert. Das ewige Dilemma zwischen Hure und Heiliger – auch das ist hier drin. Und Thaïs steht für beide Projektionen.“

Voll des Lobes ist Konwitschny für seine musikalischen Mitstreiter. Denn, so der Regisseur: „Dieses Werk kann man nur spielen, wenn man exzellente Sänger zur Verfügung hat. Mit Nicole Chevalier als Thaïs, Josef Wagner als Athanaël oder Roberto Saccà als Nicias haben wird die. Dazu noch den Arnold Schoenberg Chor, dessen Mitglieder sich unfassbar gut bewegen. Ich habe einst bei Leipzig Südwest Fußball gespielt und dabei eine tolle Kollektivität erfahren. Genau wie auch jetzt.“