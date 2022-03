Regisseur Juho Kuosmanen über "Abteil Nr. 6“: Reise mit rüdem Russen

Eine finnische Studentin namens Laura will von Moskau per Bahn nach Murmansk reisen, um dort berühmte Felszeichnungen zu bewundern. Eigentlich hätte sie die Fahrt mit ihrer Freundin und Geliebten antreten sollen, wurde aber in letzter Sekunde versetzt. Als sie allein und deprimiert die Tür zu ihrem reservierten Zugabteil öffnet, grinst ihr schon ein junger Russe entgegen: „Bist du eine Nutte?“

Die Reise fängt gut an.

Der Mitfahrer – er heißt Ljoha und ist Bergarbeiter – erweist sich als besonders penetrant. Er raucht wie ein Schlot, schüttet Unmengen von Wodka in sich hinein, beißt krachend in seine Bockwurst und geht Laura von der ersten Sekunde an auf die Nerven.

Und die Zugreise dauert mehrere Tage und Nächte ...