Regisseur Hugh Hudson im Alter von 86 Jahren gestorben

Der f√ľr den Film "Die Stunde des Siegers" 1981 mit vier Oscars ausgezeichnete britische Regisseur Hugh Hudson ist tot. Der 86-J√§hrige sei am Freitag "nach kurzer Krankheit" in London gestorben, erkl√§rte seine Familie am Freitagabend. Hudsons Film "Die Stunde des Siegers" ist insbesondere durch den Soundtrack der Band Vangelis in Erinnerung geblieben.