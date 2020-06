Regina Fritsch: "... man hat doch nur ein Leben"

Achim Benning

Literatur

"Die intensivste und auch die schönste Zeit war jene mit. Weil er die die, die ich so schätze, viel inszeniert hat: Feydeau, Tschechow, Gorki, Ibsen, Schnitzler. Er war mein wichtigster Regisseur, ich habe das meiste von ihm und durch ihn gelernt.

Und wenn ich an die Kollegen denke: Karl-Heinz-Hackl, Robert Meyer, Erika Pluhar, Gusti Wolf, Kitty Speiser, Kurt Sowinetz, Heinrich Schweiger, Michael Heltau – damals war das Burgtheater noch so im Saft, da war so viel möglich! Und wir haben viel gelacht. Damals sind echte Freundschaften entstanden. Auch jetzt ist es noch schön, aber die Zeiten haben sich verändert."