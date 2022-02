Am 16. April werden die derzeit besten B-Girls und B-Boys des Landes in Wien gegeneinander antanzen. Austragungsort der diesjährigen und bereits zehnten heimischen Breakdance-"Landesmeisterschaften" ist diesmal die Expedithalle in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofes. Beim Red Bull BC One Cypher Austria 2022 geht es aber um weit mehr als nur Ruhm und Ehre: Auf die Sieger wartet die Chance, sich für das Red Bull BC One World Final zu qualifizieren. Wo das heuer stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Olympia 2024

Wie seit geraumer Zeit bekannt ist, warten auf die besten B-Boys und B-Girls der Welt auch bald Bronze, Silber und Gold. Im Sommer 2024 werden in Paris bei den Breakdance-Wettbewerben zum ersten Mal um Olympia-Medaillen verteilt.

Weitere Informationen zum Red Bull BC One Cypher Austria 2022 in Wien finden Sie hier.