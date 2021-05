Dora und The Wolfer gewinnen BC One Cypher Austria 2021

Insgesamt 120 Zuschauer konnten unter Einhaltung aller behördlichen Vorgaben die Battles in der Marx Halle Wien live miterleben. Angeheizt von den Hosts Redchild und Mario Bee zeigten die Stars der österreichischen Breaking-Szene Tanzsport auf höchstem Niveau.

B-Girl Dora lässt der Konkurrenz keine Chance

B-Girl Dora ging als Titelverteidigerin in den Red Bull BC One Cypher Austria 2021, nachdem sie 2019 die bis heute letzte Ausgabe gewonnen hat. Zwar schickten sich die Tiroler B-Girls Sina oder Finalgegnerin Esthalavista an, die Favoritin zu stürzen, doch B-Girl Dora konnte in jedem Battle zulegen. Im Finale zeigte sie gleich in der ersten Runde mit dem Headspin ihren Signature-Move und machte klar, dass sie den Red Bull BC One Cypher Austria 2021 unbedingt gewinnen wollte.

„Es ist natürlich riskant, wenn man so wie ich auf der Bühne sehr viel improvisiert. Aber ich habe mich heute gut gefühlt und habe dann im Finale meine besten Powermoves gezeigt“, erklärte B-Girl Dora nach ihrer erfolgreichen Titelverteidigung. „Die Konkurrenz war heuer aber richtig stark. Es waren so viele talentierte B-Girls am Start und darauf bin ich richtig stolz, dass Österreich so viele aufstrebende Breaker hat.“