Rat und Tat: Großer Umbautag im ORF

Dietmar Hoscher ist mit Donnerstag die längste Zeit Vorsitzender des Stiftungsrates gewesen. Der rote Casinos-Manager wird in der politischen Umfärbung des ORF -Gremiums hin zu einer schwarz-blauen Mehrheit in Zukunft diese gewichtige Rolle nicht mehr spielen. Als sein Nachfolger gilt der blaue Norbert Steger, der gemeinsam mit dem schwarzen Freundeskreisleiter Thomas Zach das neue Machtzentrum im obersten ORF -Aufsichtsgremium bildet.

Entsprechend wurde am Donnerstag Arbeitseifer an den Tag gelegt: Zuerst präsentierte ORF -Gerneraldirektor Alexander Wrabetz seine Qualitätsoffensive für den öffentlich-rechtlichen Journalismus, der in letzter Zeit mit peinlichen Pannen auf sich aufmerksam machte.

Auch die Aktivitäten der ORFler auf Twitter und Co. sollen künftig strenger bewertet werden. Das ORF -Gesetz verpflichte zu Ausgewogenheit, so Wrabetz. Entsprechende Richtlinien gibt es bereits für Wahlzeiten – sie sollen für das ganze Jahr gelten. Ein neues Qualitätsmanagement hatte bereits vor Sitzungsbeginn Zach gefordert. Er sieht die Fehlerkultur des Öffentlich-Rechtlichen nicht zuletzt wichtig für die „Gebührenlegitimierung“.