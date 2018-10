Rapper Klumzy: „Die Politiker spielen uns gegeneinander aus“

Leipzig an einem Montag: Die rechts-orientierten Politiker haben in der Innenstadt Reden gehalten. Die Antifa hat dagegen demonstriert. Klumzy, britischer Sänger, Songwriter und Freestyle-Rapper, Duo-Partner des österreichischen Produzenten Dero, hatte sich der Antifa angeschlossen: „Nach der Demo gingen wir alle zur Bahnstation“, erzählt er im KURIER-Interview. „Die Rechten auf der einen Seite, die Linken auf der anderen. Dazwischen Polizisten, die dazu da waren, die Rechten zu schützen, während sie ihren Hass verbreiten. Das verstärkte natürlich die ohnehin schon arge Spannung zwischen den beiden Lagern. Dieser Weg zur Station – das war für mich eine wirklich gruselige Situation.“

Nicht zuletzt deshalb verarbeitet Textautor Klumzy in „For The Record“, dem ersten Hip-Hop-Album von Dero & Klumzy, gleich in mehreren Songs, die aktuelle Spaltung der Gesellschaft. In „Different“ prangert er dafür Medien und Politiker an, weil „sie versuchen, uns gegeneinander auszuspielen und so verhindern, dass wir erkennen, dass wird gar nicht so verschieden sind“.