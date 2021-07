Rankin will "MORE"

John Rankin Waddell wurde 1966 in Paisley, in der Nähe von Glasgow geboren. Während seinem Studium der Betriebswirtschaft am Brightoner Polytechnikum entdeckte er seine Leidenschaft für die Fotografie und inskribierte stattdessen am Londoner College of Communication. Mit seinem Studienkollegen Jefferson Hack gründete er 1991 das Magazin Dazed & Confused, das sich zu einem der führenden Magazine der 90er entwickelte. Im Dezember 2000 veröffentlichte er erstmals sein vierteljährlich erscheinendes Modemagazin Rank. Vom Erfolg angetan, folgten noch die Magazine Another Magazine, Another Man und HUNGER.

Seine Liebe für den Blick durch die Linse führte ihn aber auch zum Bewegtbild und er drehte und dreht Spielfilme, Werbespots und Musikvideos, unter anderem für Robyn, The Enemy und Nelly Furtado.