"Rammstein"-Sänger Till Lindemann zeigt den "Spiegel" an

Es geht um Dokumente, die der "Spiegel" in der Auseinandersetzung um die Vorwürfe im Sommer 2023 vorgelegt hatte. Lindemanns Anwälte hatten eine einstweilige Verfügung erwirkt, derzufolge das Magazin nicht mehr behaupten durfte, Lindemann habe Frauen bei Konzerten der Gruppe Rammstein mithilfe von K.O.-Tropfen bzw Drogen betäubt oder betäuben lassen, um ihm zu ermöglichen, sexuelle Handungen an den Frauen vornehmen zu können. Das Medium ging in Berufung, das Oberlandesgericht in Hamburg bestätigte die einstweilige Verfügung jedoch.