Raimund Löw präsentiert "Mein Hongkong"

Die Metropole an der Südküste Chinas hat einen Sonderstatus und genießt dadurch zahlreiche Freiheiten, die im Rest der Volksrepublik undenkbar wären. So herrscht in Hongkong etwa keine Zensur – ganz anders als in Peking, wo sich auch das ORF-Büro befindet. Korrespondenten seien in China zwar nicht an Zensurvorgaben gebunden, indirekt bekomme man sie aber doch zu spüren: „Man sitzt in Peking, schaut zum Beispiel BBC und plötzlich wird der Bildschirm schwarz – weil irgendwo der Dalai Lama auftritt“, erzählt Löw. „Wir haben im ORF-Büro auch den Economist abonniert. Wenn kritische Berichte über den Staatspräsidenten in der Zeitung sind, werden die mit einer Rasierklinge herausgeschnitten.“