Quentin Dupieux im Interview: „Ein Serienkiller, den man mag“

„Ich habe mir online Wildlederjacken angesehen, die sauteuer waren“, erzählt Dupieux beim Gespräch in Paris, wie er auf die Jacke gekommen ist: „Wegen der Cookies auf meinem Computer ist die Anzeige für eine Jacke immer wieder aufgepoppt. So habe ich jeden Tag geschaut: Ist sie immer noch da? Natürlich hab ich sie nie gekauft, aber sie war auf meinem Bildschirm und in meinem Kopf.“

Das ständige Online-Schauen und, ja, auch -Shoppen habe er sich, so Dupieux, in Amerika angewöhnt: „Ich lebe seit sieben Jahren in Los Angeles. Ich mag das Wetter, die Natur und die ewig lächelnden Menschen. Aber das ist es auch schon. Es ist nett, aber du kannst dich selber dabei beobachten, wie du verrückt wirst. Für jeden Meter, den du zurücklegst, brauchst du ein Auto. Wenn du mit jemandem essen gehen willst, musst du das Wochen vorher als Date anmelden. Und sag nicht, dass du erst um halb zehn essen gehen willst. Das ist viel zu spät!“

Zehn Autos habe er bisher in L.A. gehabt – seine Art, dieses beklemmende „Ein Franzose in L.A.“-Gefühl zu kompensieren.