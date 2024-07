Queens Of The Stone Age sagen Wien-Konzert ab

Die US-Rockband Queens Of The Stone Age sind seit Wochen auf Europa-Tour, spielen Festivals-Gigs und auch Headliner-Shows. Im Juli sollten sie eigentlich auch in Wien (am 18. Juli in der Wiener METAStadt) auf der Bühne stehen, doch die Band musste nun kurzfristig alle Tourdaten bis August absagen. Der Grund: Bandchef Josh Homme muss sich laut Statement einer dringenden Not-OP in den USA unterziehen. "Es wurde alles getan, um durchzuhalten und für euch zu spielen, aber es ist nicht mehr möglich, weiterzumachen", schreibt die Band und entschuldigt sich für die "Unannehmlichkeiten". Weitere Konzerte in Europa ab Anfang August wurden vorerst nicht abgesagt. Auch die längere US-Tour im Herbst scheint nicht betroffen zu sein.