Brian May erlitt Herzinfarkt

"Ich war dem Tode nahe"

Zugespitzt hat sich die Leidensgeschichte, als May während der schmerzintensiven Zeit einen leichten Herzinfarkt erlitt. Sein Hausarzt chauffierte ihn persönlich ins Krankenhaus, wo man nach einem Angiogramm ein doch gravierenderes Herzproblem feststellen musste. Eine Bypassoperation stand im Raum, May vertraute aber auf die alternative Empfehlung, sich sogenannte Stents einsetzen zu lassen. "Jeder ab 60 sollte ein Angiogramm machen", so die dringende Empfehlung des promovierten Astrophysikers und Gitarristen. Die Herzprobleme seien somit behoben, die Schmerzen im Bein dank hervorragender Physiotherapie erträglich.

"Ich bin unendlich dankbar, dass ich wieder mein Leben führen kann. Ich war dem Tode nahe. Ich bin da. Ich fühle mich gut und ich bin 'ready to rock'", so May.