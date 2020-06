"Punk is Dad": Auch alte Punks lärmen gut

Seit 2013 läuft im Palace Theatre in London das Musical "The Commitments" mit großem Erfolg. Wesentlichen Anteil daran haben wohl die Soul-Klassiker wie "Mustang Sally", "In the Midnight Hour" oder "Try a little Tenderness", die bereits Alan Parkers Film so erfolgreich machten.

Und auch Roddy Doyle, der inzwischen etliche Romane und wunderbare Kinderbücher geschrieben hat, hat nicht auf Jimmy vergessen.

In "Punk is Dad" berichtet er nun, was aus Jimmy geworden ist. Inzwischen ist er siebenundvierzig Jahre alt, glücklich verheiratet, hat vier Kinder – und die Diagnose Darmkrebs. Nichts davon hindert ihn daran, weiter seine schrägen Musikprojekte zu verfolgen, was zu absurden Auftritten führt: Jimmy ist unter anderem Manager einer gealterten Punk-Band, die aus einem dem Alhokol nicht abgeneigten Ehepaar besteht. "Your Happyness makes me puke" heißt der Spitzentitel von Barry und Connie, zu dem sie sich auf der Bühne regelmäßig zerfleischen: Die Fans lieben es.

Neben diesen slapstick-artigen Szenen, deren Komik Doyle nie ausreizt, sondern immer nur streift, stehen Krankheit und Vergänglichkeit im Zentrum des Romans – doch auch die darin liegende Tragik wird nicht ausgeschlachtet.