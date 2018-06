Puls4 und ORFeins vereint im Jammertal der TV-Quoten

Gar nicht geschmeckt hat jungen Sehern die Puls4-Unterhaltung: Zur besten Sendezeit schrumpften „Kochgiganten“ zu Quoten-Zwergen (wie schon zuvor das „Fashion Duell“ auch).

Womit man quasi auf Augenhöhe mit der ORFeins-Küche lag: „Meine Mama kocht besser als deine“ war zum Einrexen. Ende April auf einen späten, also schlechteren Sendeplatz verschoben, wurde es mit weiter schwachen Marktanteilen abgespielt. Auch in ORFeins rettete Fußball die Quote (Champions League, Russland-Länderspiel, Cup). Und der Song Contest mit einer Million Sehern. In ORF2 waren Harry und Meghan der Hit – es war zum Weinen.