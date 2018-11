Puls4: "Bist du deppert" geht in die 7. Staffel

In der ersten Ausgabe von Staffel sieben (20.15 Uhr, Puls4) geht es u. a. um einen Ausbildungsbetrieb in der Steiermark, dessen Lehrlinge nicht mehr die zehn Kilometer entfernte Berufsschule im Burgenland besuchen dürfen. Stattdessen sollen sie 170 Kilometer in die Berufsschule Knittelfeld fahren. Auch alte Fälle werden weiter beobachtet: So wird wieder über das österreichische Bundesheer berichtet, dem in Allensteig mehrere tausend Meter Holz abhanden gekommen waren.

Erstmals seit Bestehen des Formats bekommt ein Thema eine eigene wöchentliche Rubrik: das Krankenhaus Nord. In einer Sketch-Reihe schlüpfen Rudi Roubinek und Gregor Seberg in die Rolle zweier Ärzte, die den Bau selbst abwickeln müssen. Nadja Maleh wird das Vorhaben als „Schwester Nadja“ genau prüfen.