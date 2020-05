Pulitzer-Preis für Nordkorea-Roman

Das Wall Street Journal sah „das geschriebene Wort gerettet“: Adam Johnsons Roman „Das geraubte Leben des Waisen Jun Do“ (im Original: „The Orphan Master's Son“) sei das „beste Stück Fiktion, das im Jahr 2012 veröffentlicht wurde“, jubelte die Tageszeitung.

Der 2012 in den USA veröffentlichte Roman stand binnen weniger Tage nach Erscheinen bereits auf der Bestsellerliste der New York Times. Unter anderen kürten Financial Times, The Atlantic, Entertainment Weekly und The Huffington Post den Roman zum „Buch des Jahres“. Dem Beifall schloss sich am Montag die Jury der Pulitzer-Stiftung an der Columbia-Universität an und kürte Johnsons Nordkorea-Roman zum besten des Jahres.

Der Autor ist im deutschsprachigen Raum noch kein Star. 1967 in South Dakota geboren, arbeitet Johnson in San Francisco als Schriftsteller und lehrt an der Stanford University Creative Writing. 2002 erschienen die Erzählungen „Emporium“, 2003 der Roman „Parasites like us“.

Für das vorliegende Buch reiste Adam Johnson ins abgeschottete Nordkorea. „Ein Land, das man sich nicht ausdenken kann. Und doch ist Nordkorea real“ , sagt er.