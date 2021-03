Protestbrief von 1.500 Kulturschaffenden - und Protestaktion

Gerhard Ruiss unterstützt zudem die Protestaktion, zu der der Sänger und Schauspieler Gernot Kranner aufgerufen hat: Am 27. März werden Künstler durch die Städte Österreichs ziehen und vor den neueröffneten Schanigärten ihre Kunst darbieten. „Wir sind gezwungen, ein verzweifeltes Zeichen zu setzen“, so Gernot Kranner. „Kunst und Kultur sind am Ersticken – wir müssen uns Luft machen!“



Ruiss erklärt: „Wir planen keine Demonstration im herkömmlichen Sinne. Wir ziehen eher in Form eines Stationentheaters durch die Straßen, halten vor dem einen oder anderen Schanigarten und zeigen auf diesem Weg unser Können. Wir erzeugen die erste Wiener Kunstwolke. Wir hoffen, dass viele unserem Beispiel an anderen Orten in Österreich folgen.“