Prominenten-Komitee fordert Verbleib von Danielle Spera

Die Unterzeichner richten daher den Appell an Ludwig, „den Vertrag von Danielle Spera zu verlängern, um zu garantieren, dass der erfolgreiche Weg des Jüdischen Museums Wien fortgesetzt wird“. Getragen wird die Aktion auch von Mercedes Echerer, Karin Bergmann, Naomi und Timna Brauer, Herbert Föttinger, Clemens Jabloner, Erwin Javor, Peter Huemer, Max Kothbauer, Marcel Landesmann, Marika Lichter, Brigitte Kowanz, Peter Marboe, Andreas Mailath-Pokorny, Heinrich Neisser, Cornelius Obonya, Karl Regensburger, Peter Schöber, Victor Wagner und Christiane Wenckheim.

Danielle Spera wurde 1957 in Wien geboren. Von 1978 an, noch während ihres Studiums der Publizistik und Politikwissenschaften, arbeitete sie für den ORF: in der Auslandsredaktion, als Korrespondentin und schließlich als Moderatorin der „ZiB“. Spera ist mit Martin Engelberg verheiratet, der als Nationalratsabgeordneter für die ÖVP im Parlament sitzt. In der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) steht Engelberg in Opposition zur stimmenstärksten Liste Atid von Ariel Muzicant und Oskar Deutsch. Als Vertreter der IKG ist Muzicant in die Entscheidung über die Leitung des Jüdischen Museums involviert.