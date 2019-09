Prominente Kulturpreisgala in Wiener Staatsoper ohne Placido Domingo

Nach den Vorwürfen mehrerer Frauen gegen Opernstar Placido Domingo wird dieser entgegen der ersten Ankündigung nicht an einer prominenten Kulturpreisgala in der Wiener Staatsoper teilnehmen. Der " Europäische Kulturpreis" - eine Einmietveranstaltung - am 20. Oktober wird ohne Domingo stattfinden, wurde dem KURIER bestätigt. Die Verleihung des Preises an Domingo wird verschoben - voraussichtlich auf nächstes Jahr, wenn am 3. Oktober 2020 in der Bonner Oper anlässlich des Beethoven-Jahres der nächste " Europäische Kulturpreis" überreicht wird.

Domingos Auftritt in "Macbeth" an der Staatsoper ist aber nicht betroffen: Dieser soll wie geplant stattfinden.