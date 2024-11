Promis für "Licht ins Dunkel" im Einsatz

Millionenshow. Armin Assinger macht am Samstag das, was er, abgesehen vom Skifahren, am besten kann – er stellt Fragen wie diese:

„Ian Flemings Mutter schickte den späteren ,James Bond‘-Autor einst nach Kitzbühel, damit er dort ...?

A: Kochen perfektioniert

B: Skifahren trainiert

C: Bergsteigen übt

D: Deutsch lernt“.

Diese Frage ist Teil einer neuen Ausgabe der „Promi-Millionenshow“, die um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt wird. Mit dabei sind diesmal die Schauspielerin Nicole Beutler, die Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper, der Musiker Thorsteinn Einarsson und der Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, Ralf Rangnick, der schon mal bei der deutschen Variante der „Millionenshow“ dabei war. Er quizze gerne, „gecoacht bin ich für die Sendung eigentlich nicht. Ich habe mir nur ein bisschen was zum österreichischen Fußball angeschaut, damit ich da einigermaßen vorbereitet bin“, sagt Ralf Rangnick augenzwinkernd. Heavy Metal sei hingegen nicht so sein Ding.