"Prinz von Homburg": Simonischeks Karotte

Diehl spielt das in der Tat so gut und glaubhaft, dass die ganze Inszenierung Schräglage bekommt: Warum diesem großen, staunend ins Narrenkastl starrenden Kind Offiziere in blinder Treue in die Schlacht folgen, warum ihm eine junge Frau in Liebe verfällt, warum ihn der Kurfürst als gefährlichen Konkurrenten sieht, den es unter das Gesetz zu zwingen gilt: Das bleibt völlig unklar. Irgendwie spielt hier jeder großartig, aber jeder scheint zu einer anderen Inszenierung zu gehören: Pauline Knof ist eine mädchenhaft stürmisch liebende Prinzessin Natalie, Andrea Clausen eine zu Eis gefrorene Kurfürstin, Hans-Michael Rehberg ein Obrist Kottwitz am Rande des Nervenzusammenbruchs, Roland Koch ein maskulin intrigierender Hohenzollern. Ebenso wie Diehl spielt Simonischek groß auf: Hinreißend, wie er Leidenschaft in einem äußerst unonkelhaften Kuss für seine Nichte Natalie andeutet.

All diese wunderbaren Schauspieler stehen in einer Inszenierung herum (und zwar buchstäblich – selten sah man so wenig Bewegung im Theater), die statt eindringlich vor allem langsam, statt spannend vor allem zäh, statt verdichtet vor allem schleppend ist. Zugegeben: Das ist Nörgeln auf hohem Niveau – die zweieinhalb pausenlosen Stunden sind immer noch sehenswertes Theater. Andrea Breth hat die Bravos am Ende dennoch verdient: Diese wunderbare Regisseurin hat uns schon so viele tolle Inszenierungen geschenkt. Ihr Methode des geduldigen Hineinhorchens in den Text kann nicht immer gleich gut aufgehen.