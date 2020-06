Frühlings Erwachen mit Helden des letzten Jahrtausends

Barcelona, Ende Mai 2013: Spanien steht im Bann der Finanzkrise, auch Katalonien als wirtschaftlichen Motor des Landes hat es erwischt. Die protestierenden „Empörten“, die Indignados, sind zwar auf den Straßen der Stadt nur mehr versprengt zu finden. Verschwunden sind sie aber nicht: Die nach Geld bettelnden Menschen auf den Straßen werden immer jünger – und tragen Adidas-Schuhe und lesen Stéphane Hessel.

Sie unterscheiden sich so optisch nur wenig von der Meute, die auf das Gelände des Parc del Forum direkt am Meer vor Barcelona strömt. Jutesäcke über der Schulter, Klamotten vom Flohmarkt ums Eck, Hipstertum allerorts. Gut 100.000 Menschen fasst das etwas surreal anmutende Gelände, das als Relikt einer Kulturschau mit überdimensionalen Solarkollektoren den Rahmen für das Primavera 2013 bietet. Zehn Bühnen werden bespielt, das Programm ist beinahe unüberschaubar dicht - von Donnerstag bis Sonntag dauert der musikalische Rausch.

Die Erwartungshaltung dabei ist groß: Nicht nur Blur haben sich aus den Untiefen der Zurückgezogenheit angekündigt, auch Größen wie der Wu Tang Clan oder My Bloody Valentine schüren die Euphorie schon im Vorfeld - gemäß dem Motto Wiederhören macht Freude.

Tag 1: Frieren für das Hörvergnügen

Zum Auftakt am Donnerstag gibt’s Wild Nothing, Dream Pop aus den USA – eine wundervolle Einstimmung, da neben der Bühne auch erstmals ein leuchtend-blinkendes Riesenrad die Kulisse erhellt. Tame Impala schließt nahtlos daran an; psychedelische Stimmung kommt aber angesichts der etwas stoischen Bühnenshow der Australier nicht auf – was aber auch an der Irritation über das Wetter liegen kann: Kann man zu Primavera-Zeiten in Barcelona normalerweise mit Badewetter rechnen, wird das Gelände heuer von Hoodies und Windjacken bevölkert. Mehr als 15 Grad hat es nicht, der Meereswind tut sein Übriges.

Dinosaur Jr. ändern daran gottlob etwas: J Masics’ graue Mähne auf der Hauptbühne lässt nicht nur die Kälte ein wenig vergessen, sondern euphorisiert die Masse trotz Fehlens des Schlagzeugers Murph – deutlich wird dabei, dass das 2012 erschienene Album „I Bet on Sky“ kein altersmilder und lauwarmer Abgesang auf glorreiche alte Zeiten ist.