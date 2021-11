Premiere von "La Wally": In den Tiroler Bergen regiert die krachlederne Folklore

"Wer braucht denn das?“, hieß es hinter vorgehaltener Hand vielerorts nach der Premiere von Alfredo Catalanis „La Wally“ im Theater an der Wien. Und tatsächlich: Dieses Stück wird nicht zu Unrecht selten gespielt und hat keinen Eingang in das Repertoire der Opernhäuser gefunden. Nur der berühmte Dirigent Arturo Toscanini war – er leitete 1892 eine der ersten Aufführungen dieses Verismo-Reißers an der Mailänder Scala – so begeistert, dass er seine Tochter auf den Namen Wally taufen ließ.