Premiere von Glucks "Iphigénie en Aulide"

Nichts geht mehr für das griechische Heer. Eine Windstille verhindert, dass Feldherr Agamemnon und Konsorten in den Krieg nach Troja ziehen können. Es sei denn, Agamemnon opfert seine eigene Tochter Iphigénie ...

Dieser bekannte Mythos diente vielen Schriftstellern und Komponisten als Vorlage; auch Christoph Willibald Gluck formte auch dem Stoff seine Oper "Iphigénie en Aulide" am Donnerstag im Theater an der Wien Premiere hat. Regisseur Torsten Fischer setzt damit seinen Gluck-Zyklus – "Telemaco" war schon, "Iphigénie en Tauride" kommt noch – fort.

Für Fischer geht es dabei um die Fragen: "Was treibt die Mächtigen an? Was stellt die Macht mit ihnen an? Und warum verschwindet der Mensch hinter der Macht?"