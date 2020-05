"Power" von Verena Güntner: Die Geschichte einer Radikalisierung

Verena Güntner: Ich habe lange Zeit nur für mich geschrieben, aber eher so Journalhaftes. In Salzburg übrigens ganz intensiv, vermutlich zur mentalen Entlastung, um das Schauspielstudium zu überstehen. Nach einigen Jahren in Engagements am Theater hat es mir dann gereicht, ich habe recht schmerzfrei damit abgeschlossen und meinen ersten Roman geschrieben. In der Bibliothek am Heldenplatz zu großen Teilen, weil ich zu jener Zeit in Wien war.

Ihr erster Roman „ Es bringen“ handelt von einem Problem-Teenager namens Luis, nun antworten Sie mit Kerze, einem starken Mädchen. Gibt es eine Verbindung zwischen den beiden Geschichten?

Beide Figuren bewegen sich an einer Schwelle: Kerze ist kurz vor der Adoleszenz, Luis aus meinem Debütroman kippt dort gerade schon wieder heraus und wird erwachsen. Das sind ja ungemein interessante Lebensphasen, in denen viel passiert. Beide Figuren verbindet wohl der Hang zum Absoluten, zur Grenzüberschreitung, auch deshalb, weil sie sich stark selbst ermächtigen. Kerze ist aber gnadenloser als Luis.

Kerze ist zwar erst elf Jahre alt, aber handelt wie eine Erwachsene. Sie braucht niemanden – nicht mal ihre Mutter. Was ist das für eine Figur, die Sie sich da ausgedacht haben? Und was will Ihre Protagonistin den Lesern sagen?

Kerze ist eine Instanz im Dorf, die Erwachsenen trauen ihr sehr viel zu und verlieren mitunter aus den Augen, dass sie noch ein Kind ist. Auch sie selbst hat diese Rolle stark angenommen und verlangt sich sehr viel ab. Diese Rollenumkehr hat mich sehr interessiert. Und auch, was passiert, wenn man den Gedanken auf die Spitze treibt, aus dem anfänglichen Spiel bitterer Ernst wird. Die Dynamik, die sich unter den Dorfbewohnern entwickelt, hat ja stark mit diesem Kontrollverlust zu tun – mit der Unerbittlichkeit ihrer Kinder haben sie nicht gerechnet.

Kerze ist enorm zielstrebig und ordnet ihrem Ziel, Power zu finden, alles unter. Das erinnert an Greta Thunberg. Wie viel Greta steckt in Kerze?

Ich habe beim Schreiben keine reale Figur vor Augen gehabt. Der Roman war schon weit fortgeschritten, als das mit „fridays for future“ losging. Ich kann aber verstehen, dass man diesen Gedanken haben kann, Power lässt ja viele Deutungsmöglichkeiten zu. Intendiert war das jedoch nicht. Die Kinder wollen auch nicht die Natur an sich retten, nur diesen einen Hund. Die Radikalität, mit der sie vorgehen, weist dann aber doch über eine bloße Hundesuche hinaus und spannt den Bogen zu etwas Größerem.