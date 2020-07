Porträt: Mitarbeiter der Nationalbibliothek

Der Tiefspeicher der Nationalbibliothek ist ihr Revier. Auch wenn Romana Maduka manchmal entrisch wird, wenn sie ihr Wagerl durch die Kilometer langen Regal­zeilen mit einem geschätzten Bestand von 3,6 Millionen Büchern schiebt – die alten Bücher-Butten haben ausgedient. Madukas Job: Die bestellten Bücher in die Schütten schlichten, die der elektronische Lift nach oben befördert. Es sei alles sehr übersichtlich. Wir glauben ihr nicht ganz und wollen wissen, wie die Unmengen an Büchern aufgestellt sind. Maduka: "Es fängt da vorne an, geht so hinauf, da dreht es wieder um, und abschnittsweise so weiter, nach einer Weile hat man den Dreh raus."

Zerfleddert komme kaum was zurück, "die Leute gehen sorgsam mit den Büchern um. Wir haben eine spezielle Aura."