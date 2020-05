Pornografie in 3-D und als Kunstfilm

Jacques Audiard

Audiard

Sri Lanka

Paris

Mit "Ein Prophet" gewann der Franzose2009 den Großen Preis vonCannes, doch sein Flüchtlingsdrama "Dheepan" bleibt unter den Erwartungen.folgt drei Tamilen, die ausflüchten und sich als Ehepaar mit Kind ausgeben. In einem Vorort vonlassen sie sich nieder und müssen nun tatsächlich die Familie spielen, die sich gar nicht sind.

Von den lokalen Dealern in einen Drogenkrieg verwickelt, flackert das Kriegstrauma von Sri Lanka wieder auf. Ein blutiger Showdown treibt die Flüchtlinge nach London. In Paris, so scheint es Jacques Audiard nahezulegen, ist Integration nicht möglich.