Giovanni di Lorenzo: „Populisten kaufen sich die Realität“

Es tauchen immer wieder Politiker auf, die das Zeug zur Identifikationsfiguren besitzen, doch verglühen sie momentan unglaublich schnell. Wo liegen hier die Gründe?

Die Halbwertzeit einiger Politiker ist sehr kurz, was auch mit den messianischen Erwartungen zu tun hat. Denken wir nur an Matteo Renzi in Italien. Ich bin gespannt, wie lange Luigi Di Maio und Matteo Salvini die Heilserwartungen, die an sie gerichtet werden, halten können. In diesem Haus ging bis vor drei Jahren Helmut Schmidt ein und aus. Er war ein Intellektueller, der das große Talent hatte, zum Volk sprechen zu können, so, dass man ihn wirklich verstanden hat. Und wenn man ihn mal nicht verstanden hat, hatte man zumindest das Gefühl, dass er gerade etwas ganz Kluges sagt. Heute haben wir in Deutschland eine Kanzlerin, die im Wahlkampf in Ostdeutschland auf den Marktplatz geht, wo Menschen sie niederschreien und pfeifen. Sie nimmt sich diese Leute nie richtig zur Brust. Was ist das für ein Signal? Angela Merkel hat ihr Verhalten damit erklärt, dass sie diesen Leuten nicht noch mehr Bühne und Gewicht geben wolle. Aber was bedeutet dieses Wegschweigen für Menschen an ihrer eigenen Basis? Diese Mitte ist da, aber man nimmt sie viel zu wenig wahr – gemessen an ihrer Größe. Die Identifikationsfiguren fehlen hier. Stellen Sie sich einen Wahlkampf vor, in dem Sigmar Gabriel gegen Friedrich Merz antreten würde. Auf dieses Duell würde man sich freuen! Aber mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit werden die beiden nie gegeneinander antreten.

Wählen die Parteifunktionäre denn die falschen Parteichefs?

Oft jedenfalls anders als ihr Wahlvolk. Die eigentliche Frage ist ja, ob Annegret Kramp-Karrenbauer Charisma hat und ob der Funke überspringt. Sie ist sicher eine begabte Politikerin und eine integre Person, die sich viel Mühe gibt. Aber im Gegensatz zu vielen anderen bin ich überzeugt, dass zur Politik auch Charisma gehört. Und Charisma ist nicht das, was einem an Kramp-Karrenbauer als Erstes auffällt. Aber das gilt auch für die momentanen SPD-Granden. Vielleicht ist es ein Fehler gewesen, zu sagen: Hauptsache wir haben ein Programm und eine Identifikationsfigur, hinter denen die Parteibasis steht. Für die Auswahl erfolgreicher Politiker ist das nicht genug.