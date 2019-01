Giovanni di Lorenzo: „Moralisten sind nervend“

Ein neuer Ansatz ist der sogenannte konstruktive Journalismus. Ein gangbarer Weg für Sie?

Gerade Die Zeit wurde zum Gegenstand für wissenschaftliche Untersuchungen als Beispiel für konstruktiven Journalismus. Was versteht man unter dem Begriff? Wenn ein Skandal passiert, darf dieser auf keinen Fall kleingeredet werden. Jedes Problem muss in unseren Blättern auch zur Sprache kommen. Aber da, wo es geht, müssen auch Lösungsansätze sichtbar werden. Eine Lektüre, bei der man sich am Ende lieber die Decke über den Kopf ziehen möchte, stößt viele Leute ab. Vor allem Frauen sind für viele politische Medien immer noch eine nur schwer erreichbare Zielgruppe. Sie fragen sich, was der Inhalt einer Zeitung mit ihrem Leben zu tun hat. Vieles sei negativ, hämisch und zynisch. Gerade der Zynismus ist extrem schwierig zu ertragen. Zyniker sind nicht neugierig, und sie haben recht: Neugier ist nun mal die Triebfeder eines jeden guten Journalisten. Doch Moralisten stören mich genauso wie Zyniker. Sie wollen die Welt in Schubladen einteilen, auch das ist furchtbar nervend. Zwischen Zynismus und Moralismus liegt jedoch ein riesiges Feld – und das müssen wir beackern!

Es wird viel über die Krise des Journalismus diskutiert. Resultiert diese aus der Digitalisierung, oder ist es auch eine inhaltliche Krise?

Es ist eine Mischung. Bei der Zeit geht es uns, ich traue es mich kaum zu sagen, gut, in jeder Hinsicht. Das sage ich mit großer Vorsicht, weil ich natürlich nicht weiß, wie lange dieser Trend anhält. Selbst der Anteil der jungen Leser hat sich bei uns seit Anfang der 70er-Jahre nicht verändert. Junge Leute lesen also nach wie vor! Wir hatten eine schwere Krise Anfang des Millenniums. Damals war Onlinejournalismus jedoch überhaupt noch kein Thema. Es ist also kein Naturgesetz, dass Qualitätsmedien dem Untergang geweiht sind. Ich wehre mich gegen diese Leseart. Vielleicht aber haben die meisten Printmedien erst sehr spät entdeckt, dass man zu den Lesern ein intensives Verhältnis auf Augenhöhe aufbauen muss.

Die sozialen Medien nehmen an Bedeutung zu. Sollen Journalisten auf Twitter & Co. aktiv sein oder nicht?

Die Kollegen, die auf Twitter besonders stark wahrgenommen werden, entfalten ihre Wirkung selten, weil ihr Name so viel zählt. Sondern weil die Marke, für die sie stehen, so bekannt ist. Ihre Meinungsäußerungen in den sozialen Medien sind deshalb nur schwer von ihrem Medium zu trennen. Ich selbst gehöre zu der seltenen Spezies, die Twitter und Facebook nur passiv für die Arbeit nutzt. Ich bin schon so Tag und Nacht mit Kommunikation beschäftigt, wenn dann auch noch die sozialen Medien dazu kommen würden, wäre das nicht mehr zu bewältigen. Es gibt Chefredakteure, die haben das twittern zumindest stark eingeschränkt, weil es ihnen nichts gebracht hat. Wer twittert, erntet im pawlowschen Sinne Beschimpfung. Wo liegt der Erkenntnisgewinn? Das absichtliche Missverstehen des anderen dominiert in den sozialen Medien – daraus entsteht selten eine gute Debatte. Ich rate also zum wohldosierten und überlegten Einsatz. Ich glaube auch bei Twitter an die Vernunft der meisten Kollegen, mit denen ich zu tun habe.