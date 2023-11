Popsängerin Pink verteilt verbannte Bücher bei Konzerten in Florida

Popsängerin Pink macht mit einer Aktion auf die konservative Zensur an US-Schulen aufmerksam: Sie wird bei Konzerten in Florida Exemplare jener Bücher verteilen, die aus Floridas Schulbibliotheken verbannt wurden. Der Großteil dieser Bücher widmet sich Minderheitenfragen, auch in Bezug auf Sexualität.

