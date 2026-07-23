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Kultur

Auftakt für das Popfest: Das komplette Programm im Überblick

Die 17. Ausgabe des Wiener Popfests findet dieses Jahr vom 23. bis 26. Juli rund um den Karlsplatz bei freiem Eintritt statt.
23.07.2026, 10:56

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Die Wiener Karlskirche wird bei einem Open-Air-Konzert mit Lichtprojektionen in Pink und Violett angestrahlt, während eine Band auf der Bühne spielt.

Mehr als 50 Acts sorgen beim Popfest open air am Karlsplatz und indoor im Wien Museum, in der Karlskirche, im Prechtlsaal der Technischen Universität, im Club U und an anderen Locations für Festival-Feeling in der Stadt. 

Als Highlight gilt die „Seebühne“ im Teich vor der barocken Karlskirche. Bei der diesjährigen Ausgabe setzen die Programmmacher Sofie Royer und Wolfgang Lehmann auf frische Impulse. Unter dem Motto „Anfänge“ eröffnet Austropop-Pionierin Marianne Mendt gemeinsam mit Anna Buchegger, Lusterboden und Tamara Flores das Festival auf der Seebühne.

Anna Buchegger im Interview: „Die Welt von heute tut weh“

Popfest mit Genre-Mix

Das musikalische Spektrum reicht heuer von Indie, Rap und Soul bis zu Jazz, elektronischer Musik und Klangkunst. Ergänzt wird das Programm durch Diskussionen, Filmvorführungen, geführte Touren und ein Live-Podcast-Format. 

SPÖ-Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bezeichnet das Popfest als „Zeichen kultureller Vielfalt und eines leistbaren Zugangs zu Kunst und Kultur“. 

Der Eintritt zu allen Konzerten ist, so wie jedes Jahr, wieder gratis.

So wird das Wetter am Wochenende:

Regenschauer und Gewitter – aber nächste Hitzewelle schon vor der Tür

Das komplette Programm 2026:

  • Donnerstag, 23. Juli

18.30–23.00 Seebühne: Marianne Mendt – Anna Buchegger – Lusterboden – Tamara Flores

20.00–23.30 Wien Museum Oben: Luisa Schweig – Sanna Frankie

21.00–22.00 Wien Museum Foyer: Dexpleen

23.00–02.30 TU Prechtlsaal: Spilif – Bon Jour – Gunship Collider

ab 22.00 Club U: Edition Hawara

  • Freitag, 24. Juli

15.00–23.00 Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Umdi), 18.00 Mme Psychosis

17.00–23.00 Seebühne: Sladek – Purple – Rahel – Joshua Pepe – EN6O

20.00–23.30 Wien Museum Oben: Ischia – Nok Nok

21.00–22.00 Wien Museum Foyer: Drank

23.00–03.30 TU Prechtlsaal: Alles Exhausted – Pyrite – Vereter – Gran Bankrott

ab 22 Uhr Club U: Wiener Planquadrat x Friends

  • Samstag, 25. Juli

15.00–23.00 Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Umdi), 18.00 House of Skin

17.00–23.00 Seebühne: Alpha Romeo & die Sommerreifen, Rose May Alaba, Gardens, Cordoba78, Shake Stew

20.00–23.30 Wien Museum Oben: Kid on Air – Julia Effekt

21.00–22.00 Wien Museum Foyer: Robert Stadlober

23.00–03.30 TU Prechtlsaal: Cave Club – Anna Grob – Plow – Bull Nakano

ab 22 Uhr Cub U: kevin x Friends

  • Sonntag, 26. Juli

15.00–20.00 Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Umdi)

21.00–24.00 Karlskirche: Teresa Rotschopf – Martin Klein – Exit Void

Veronica Kaup-Hasler: Mehrjährige Vereinbarungen bleiben doch

Das Rahmenprogramm

  • Wien Museum

Freitag, 24. Juli: 16.00 Uhr: Talk „Von der Glock'n zum Hofa“ mit Marianne Mendt und Joesi Prokopetz

Samstag, 25. Juli: 16.00 Uhr: Talk „Austrian Dream on Air and on Stream“

Sonntag, 26. Juli: 17.00 Uhr: Insider-Tour „50 Jahre Arena“

  • Popkultour

Freitag, 24. Juli: 13.00 Uhr: „Wien 1945 - Heute“ (Treffpunkt Stephansplatz)

Samstag, 25. Juli: 14.00 Uhr: „Wien 1945 - Heute“

Tourguide: Geri Hollerer

Treffpunkt: Stephansplatz

Anmeldung unter popkultour@popfest.at

  • Walking Concert

Samstag, 25. Juli: 23.30 Uhr: Kopfhörerausgabe 24.00 Uhr: Walking Concert mit Oliver Welter. Keine Plätze mehr verfügbar.

  • Live-Podcast

Sonntag, 26. Juli: 19.00 Uhr: Popfest26 Recap mit Philip Dulle, Sofie Royer und Wolfgang Lehmann. Nur mit Voranmeldung: podcast@popfest.at

Wien Konzert Pop
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