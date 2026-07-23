Auftakt für das Popfest: Das komplette Programm im Überblick
Mehr als 50 Acts sorgen beim Popfest open air am Karlsplatz und indoor im Wien Museum, in der Karlskirche, im Prechtlsaal der Technischen Universität, im Club U und an anderen Locations für Festival-Feeling in der Stadt.
Als Highlight gilt die „Seebühne“ im Teich vor der barocken Karlskirche. Bei der diesjährigen Ausgabe setzen die Programmmacher Sofie Royer und Wolfgang Lehmann auf frische Impulse. Unter dem Motto „Anfänge“ eröffnet Austropop-Pionierin Marianne Mendt gemeinsam mit Anna Buchegger, Lusterboden und Tamara Flores das Festival auf der Seebühne.
Popfest mit Genre-Mix
Das musikalische Spektrum reicht heuer von Indie, Rap und Soul bis zu Jazz, elektronischer Musik und Klangkunst. Ergänzt wird das Programm durch Diskussionen, Filmvorführungen, geführte Touren und ein Live-Podcast-Format.
SPÖ-Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bezeichnet das Popfest als „Zeichen kultureller Vielfalt und eines leistbaren Zugangs zu Kunst und Kultur“.
Der Eintritt zu allen Konzerten ist, so wie jedes Jahr, wieder gratis.
So wird das Wetter am Wochenende:
Das komplette Programm 2026:
- Donnerstag, 23. Juli
18.30–23.00 Seebühne: Marianne Mendt – Anna Buchegger – Lusterboden – Tamara Flores
20.00–23.30 Wien Museum Oben: Luisa Schweig – Sanna Frankie
21.00–22.00 Wien Museum Foyer: Dexpleen
23.00–02.30 TU Prechtlsaal: Spilif – Bon Jour – Gunship Collider
ab 22.00 Club U: Edition Hawara
- Freitag, 24. Juli
15.00–23.00 Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Umdi), 18.00 Mme Psychosis
17.00–23.00 Seebühne: Sladek – Purple – Rahel – Joshua Pepe – EN6O
20.00–23.30 Wien Museum Oben: Ischia – Nok Nok
21.00–22.00 Wien Museum Foyer: Drank
23.00–03.30 TU Prechtlsaal: Alles Exhausted – Pyrite – Vereter – Gran Bankrott
ab 22 Uhr Club U: Wiener Planquadrat x Friends
- Samstag, 25. Juli
15.00–23.00 Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Umdi), 18.00 House of Skin
17.00–23.00 Seebühne: Alpha Romeo & die Sommerreifen, Rose May Alaba, Gardens, Cordoba78, Shake Stew
20.00–23.30 Wien Museum Oben: Kid on Air – Julia Effekt
21.00–22.00 Wien Museum Foyer: Robert Stadlober
23.00–03.30 TU Prechtlsaal: Cave Club – Anna Grob – Plow – Bull Nakano
ab 22 Uhr Cub U: kevin x Friends
- Sonntag, 26. Juli
15.00–20.00 Ping Pong Floor (Parktischtennis mit Umdi)
21.00–24.00 Karlskirche: Teresa Rotschopf – Martin Klein – Exit Void
Das Rahmenprogramm
- Wien Museum
Freitag, 24. Juli: 16.00 Uhr: Talk „Von der Glock'n zum Hofa“ mit Marianne Mendt und Joesi Prokopetz
Samstag, 25. Juli: 16.00 Uhr: Talk „Austrian Dream on Air and on Stream“
Sonntag, 26. Juli: 17.00 Uhr: Insider-Tour „50 Jahre Arena“
- Popkultour
Freitag, 24. Juli: 13.00 Uhr: „Wien 1945 - Heute“ (Treffpunkt Stephansplatz)
Samstag, 25. Juli: 14.00 Uhr: „Wien 1945 - Heute“
Tourguide: Geri Hollerer
Treffpunkt: Stephansplatz
Anmeldung unter popkultour@popfest.at
- Walking Concert
Samstag, 25. Juli: 23.30 Uhr: Kopfhörerausgabe 24.00 Uhr: Walking Concert mit Oliver Welter. Keine Plätze mehr verfügbar.
- Live-Podcast
Sonntag, 26. Juli: 19.00 Uhr: Popfest26 Recap mit Philip Dulle, Sofie Royer und Wolfgang Lehmann. Nur mit Voranmeldung: podcast@popfest.at
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