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Kultur

Veronica Kaup-Hasler: Mehrjährige Vereinbarungen bleiben doch

Wien will verlässliche Partnerin bleiben, so die Kulturstadträtin: "Deshalb bleiben diese bewährten Regelungen bestehen.“
Thomas Trenkler
15.06.2026, 16:14

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POPFEST WIEN: KAUP-HASLER

Am 30. Mai hatte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler im KURIER-Interview erklärt, dass es keine Mehrjahresvereinbarungen mehr geben soll: „Das ist eine Vorgabe der Stadt, daran kann ich nichts ändern.“ Derartige Zusagen zu machen, wäre unseriös.

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Keine Mehrjahresförderungen mehr: Fahrlässige Entscheidung

Nach einem Aufschrei der Szene ist nun alles anders. Kaup-Hasler gab am Montag in einer Aussendung bekannt, dass die Szene Planungssicherheit brauche - und die Stadt Wien "eine verlässliche Partnerin" bleibe: "Die vierjährigen Konzeptförderungen in der darstellenden Kunst sowie die vom Kuratorium für Tanz, Theater & Performance empfohlenen zweijährigen Gesamtförderungen sind ein bewährtes Instrument, die langfristige Perspektive und Arbeitsprozesse ermöglichen. Deshalb bleiben diese bewährten Regelungen bestehen.“

Wien Theater
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