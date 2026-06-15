Veronica Kaup-Hasler: Mehrjährige Vereinbarungen bleiben doch

Am 30. Mai hatte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler im KURIER-Interview erklärt, dass es keine Mehrjahresvereinbarungen mehr geben soll: „Das ist eine Vorgabe der Stadt, daran kann ich nichts ändern.“ Derartige Zusagen zu machen, wäre unseriös.

Nach einem Aufschrei der Szene ist nun alles anders. Kaup-Hasler gab am Montag in einer Aussendung bekannt, dass die Szene Planungssicherheit brauche - und die Stadt Wien "eine verlässliche Partnerin" bleibe: "Die vierjährigen Konzeptförderungen in der darstellenden Kunst sowie die vom Kuratorium für Tanz, Theater & Performance empfohlenen zweijährigen Gesamtförderungen sind ein bewährtes Instrument, die langfristige Perspektive und Arbeitsprozesse ermöglichen. Deshalb bleiben diese bewährten Regelungen bestehen.“