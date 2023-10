Pop-Superstar Bad Bunny veröffentlicht neues Album

Der puerto-ricanische Pop-Superstar Bad Bunny (29) hat ein neues Album herausgebracht. Unter dem Namen "nadie sabe lo que va a pasar mañana" (Niemand weiß, was morgen passieren wird) erschienen am Freitag 22 Titel bei den Musik-Streamingdiensten. Der Latin-Trap- und Reggaeton-Künstler ("Tití Me Preguntó") hatte das Erscheinen des Albums am erst Montag bei Instagram angekündigt. Er war in den vergangenen drei Jahren jeweils der meistgestreamte Künstler des Jahres bei Spotify.

2022 kam Bad Bunny nach Angaben des Musikstreaming-Marktführers auf mehr als 18,5 Milliarden Streams. Sein vergangenes Jahr erschienenes Album "Un Verano Sin Ti" wurde als erste spanischsprachige Platte für einen Grammy als bestes Album des Jahres nominiert. Die Preisverleihung im Februar in Los Angeles eröffnete er mit einem Live-Auftritt.