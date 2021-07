Pompeij - Von Robert Harris

Selten gelang die genretypische Mischung in solcher Harmonie wie beim 2003 erschienenen „ Pompeji“: Historischer Roman, Krimi, Katastrophen-Thriller und Liebesgeschichte in einem. Robert Harris erzählt den für das Jahr 79 nach Christus belegten Ausbruch des Vesuvs neu. Aber wie schafft er es, die Spannung mit jeder Seite weiter zu steigern – obwohl man von Beginn an weiß, dass zum Schluss der Vulkan ausbricht? Zunächst einmal packt Harris den Stier bei den Hörnern: Der erste Teil beginnt mit der Überschrift: „22. August, zwei Tage vor dem Ausbruch“. Der britische Autor nutzt das Vorwissen der Lesenden über die Naturkatastrophe, indem er einen dramatischen Countdown beschreibt. Dann stellt Harris vor jedes seiner 21 Kapitel das Zitat eines modernen Vulkanologen, das die sich steigernde Aktivität des Vesuvs umschreibt. Auch diese rein naturwissenschaftlich-kühlen Sätze erhöhen die Spannung erheblich. Als Nächstes konstruiert er einen perfekt eingepassten Subplot, der seinen Protagonisten Marcus Atilius Primus auch ohne Vulkanausbruch in Lebensgefahr bringt. Und schließlich lässt uns der gewiefte Harris bis zur letzten Seite im Unklaren darüber, ob und wer den Ausbruch überlebt.

Atilius ist ein römischer Wasserbaumeister, der nach Misenum, einer Stadt im Golf von Neapel, geschickt wird. Dort soll er die Aqua Augusta, einen großen Aquädukt, reparieren. Sein Vorgänger ist auf mysteriöse Weise verschwunden, der zentrale Wasserspeicher der Stadt versiegt. Atilius eilt zu Plinius, dem Flottenkommandanten von Misenum und großen Gelehrten, der Atilius per Schiff nach Pompeji sendet, wo der Baumeister eine Bruchstelle des Aquädukts vermutet. In Pompeji, einer der reichsten Städte des römischen Imperiums, wird Atilius in Intrigen und Verrat verwickelt – nur knapp entkommt er den Anschlägen auf sein Leben.