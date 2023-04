Politprozess: Fugees-Rapper Pras Michel schuldig - 20 Jahre Haft drohen

Politisches Engagement mit Hürden

Michel wollte sich nach dem Höhepunkt der Fugees-Karriere für Barack Obama politisch einsetzen. Dabei geriet er in das Umfeld von Jho Low, eines Geschäftsmannes aus Malaysia. Der war eine Zeit lang ein Shooting Star der Finanzwelt, versammelte Künstler und andere Stars um sich, finanzierte den Film „Wolf Of Wall Street“, lud zu spektakulären Partys – und soll einem malayischen Fonds (bezeichnet als 1MDB) 4,5 Milliarden Dollar gestohlen haben. Laut Staatsanwaltschaft soll der Rapper in den 2010er-Jahren Low dabei geholfen haben, illegale Spenden an Barack Obama zu verschleiern (Nicht-Amerikaner dürfen in den USA keine Politspenden leisten). Und später soll der Musiker auch Lows Interessen gegenüber Donald Trump vertreten haben – und dafür Millionen bekommen haben.