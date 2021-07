Polaroid: Die Magie des Augenblicks

Wassind die größten Herausforderungen muss man da sagen. Das sind immer noch sehr viele. Wir sind immer noch das "Impossible Project." Viel haben wir gelöst. Sicher waren die größten Herausforderungen neue Farbmoleküle zu finden und zu synthetisieren, sowie viele andere technische Probleme. Ein großes Problem war und ist noch immer die Finanzierung. Wie kann ich den Aufbau einer solchen Firma bzw. einer kompletten Produktionsstraße finanzieren? Und auch dieser Ansatz: Wie kann ich diesen weltweiten Vertrieb aufbauen? Wie erreiche ich die Leute, die sich für das Material interessieren? Es sind viele Herausforderungen, ehrlich gesagt mehr, als wir uns damals gedacht haben.

Die Qualität war ja am Anfang auch nicht immer so zuverlässig. Ging man mit einer unausgereiften Technik auf den Markt?

Absolut. Das haben wir aber auch immer ehrlich kommuniziert. Wir haben etwas gemacht, das Polaroid nie hätte machen können: Mit einem viertel, halb, dreiviertelfertigen Produkt, eigentlich einem Entwicklungsprodukt, in den Markt zu gehen. Das war aber auch immer die Message an die Kunden. Wir haben gesagt: Okay, das ist unser erstes Produkt, so gut können wir es momentan machen, schaut es euch an und helft uns das Produkt zu verstehen, zu testen und weiterzuentwickeln.

Früher waren auch zehn Bilder in einem Film, warum jetzt nur noch acht?

Das geht leider nicht anders. Unsere neuen Materialien – das Positiv und das Negativ – sind dicker als das alte Material. Das hat unterschiedliche chemische und technische Gründe. Deswegen passen eigentlich nur acht Fotos in die Packung.

Ist der Preis ein Problem? Die Filme kosten ja heute mehr als früher.

Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Preis ist ein wichtiger Bestandteil unseres Produkts. Einerseits ist der Preis einfach eine mathematische Summe aus all diesen unglaublich aufwändigen Schritten, um die Filme herzustellen. Es wird ja auch noch sehr viel von Hand gemacht. Man muss dem Produkt auch seine Wertigkeit geben. Da jedes Foto im Prinzip zwei Euro kostet, überlegt man sich auch ganz genau, wann man den Auslöser drückt. Damit hat man auch eine enge Beziehung zu dem Bild. Wir versuchen natürlich, in Zukunft den Film billiger zu machen. Polaroid hat damals 25 Millionen Stück produziert, unser Ziel ist es, in diesem Jahr die 1-Millionen-Grenze zu erreichen.

Ist es nicht ein Problem, dass Polaroid keine Kameras mehr herstellt?

Als wir das Projekt gestartet haben, haben wir das nicht als Problem empfunden. Es sind geschätzte 200 Millionen Kameras über die ganze Welt verteilt. Das Problem, das wir dann kennengelernt haben, ist, dass sehr viele von diesen Kameras eigentlich schon sehr alt sind - mit vielen technischen Gebrechen. Zum Beispiel die Walzen.

Auf der anderen Seite ist uns auch klar geworden, dass diese Kamera für die Leute der 70er, 80er, 90er-Jahre entwickelt worden sind. Die heutigen Kunden sind komplett andere Personen in einer komplett anderen Welt. Deshalb haben wir begonnen, unsere eigene Hardware zu entwickeln. Mit ganz speziellen Möglichkeiten, für junge Leute die am digitalen Fotografieren interessiert sind.