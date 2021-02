Podcast "Nur verheiratet": Paartherapie auf Abruf

Ist euer Podcast also ein Art Beziehungsratgeber?

Brugger: Wir versuchen, Tipps zu geben, wie man sich zu Hause nicht gegenseitig langweilt, sich auf die Nerven geht, sondern den Beziehungsalltag, vor allem im Lockdown, gut meistern kann. Man muss einfach Abwechslung reinbringen. Man muss nichts Spektakuläres machen – einfach mal Dinge gemeinsam ausprobieren, die man davor noch nicht ausprobiert hat. Zum Beispiel Essen bestellen, das man davor noch nie bestellt hat.

Gibt es bei euch im Haushalt eine klare Arbeitsaufteilung?

Spitzer: Junge Paare machen manchmal den Fehler, dass sie denken, jeder müsse alles machen, ganz ohne Arbeitsteilung. Wir handhaben das anders. Bei uns gibt es zwar auch eine klare Aufteilung, was jeder im Haushalt machen soll. Aber es ist dann nicht so, dass Hazel den Abwasch macht, während ich das Auto repariere. Nein, es geht viel mehr darum, dass jeder das macht, worin er gut ist. Ich kann zum Beispiel gut mit Pflanzen umgehen, während Hazel extrem gut ist, was Verträge betrifft. Es gibt also eine auf uns individuell angepasste Rollenverteilung, die nichts mit dem Geschlecht zu tun hat.